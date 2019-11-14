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Bakan Albayrak'tan A 'a tebrik mesajı

Bakan Albayrak'tan A Milli Takım'a tebrik mesajı

15.11.2019, 00:04 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019,00:06

A , H Grubu 9. hafta maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, şampiyonaya katılmayı garantiledi. Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımla A 'ı kutladı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. hafta maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, şampiyonaya katılmayı garantiledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımla A Milli Takım'ı tebrik etti.

Bakan Albayrak'tan A Milli Takım'a tebrik mesajı

"GURUR DUYUYORUZ"

Bakan Albayrak,"A Milli Futbol Takımımızın, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmasında emeği geçen tüm futbolcularımızı ve teknik kadromuzu yürekten kutluyor, Avrupa futboluna Türkiye gerçeğini kabul ettiren Milli Takımımızla gurur duyuyoruz. Yolunuz açık olsun. #EURO2020Yolunda" ifadelerine yer verdi.

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