Bitirelim şu işi

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan Türkiye-İzlanda mücadelesini İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Bu kritik 90 dakikayı TRT 1 naklen ekranlara getirecek

2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma mücadelesi veren A Milli Takımımız bugün gruptaki en kritik maçına çıkacak. H Grubu'nda 19 puan ve averajla Fransa'nın önünde lider durumda olan ay-yıldızlı ekibimiz saat 20.00'de final biletini alabilmek için İzlanda ile kozlarını paylaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak ve karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor yönetecek. Millilerimiz İzlanda maçında beraberlik halinde bile 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.



İZLANDA 3. SIRADA



İlk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası'na katılacağı grupta rakibimiz İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Türkiye'nin liderlik yolundaki en önemli rakibi ve aynı puana sahip Fransa ise sahasında 22.45'te Moldova'yı konuk edecek. Grubumuzda bugün ayrıca Arnavutluk da yine aynı saatte Andorra'ya ağırlayacak.



TÜRK TELEKOM KAPALI GİŞE



A Milli Takımımızın bugün Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı mücadelenin biletleri günler öncesinde tükenirken ay-yıldızlı taraftarlarımızın bugün tam destek vermesi bekleniyor. Taraftarlarımız tribünlerde bayraklar ve tezahüratlar eşliğinde şov yapacak. TFF yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz" yorumunu yaptı. Ekibimizde İrfan Can ve Cenk Tosun dışında ekik oyuncu bulunmazken Emre'nin durumu belli değil. Milli Takımımız, 1825 gün sonra İzlanda maçıyla birlikte Türk Telekom Stadyumu'nda sahaya çıkacak. Milli Takım, bu stattaki son maçını 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Kasım 2014'te tarihinde Kazakistan ile oynadı. Ay-yıldızlılar bu mücadeleden 3-1 galip ayrılmıştı. Milliler, bu statta geride kalan 7 karşılaşmadan 4 kez galip gelirken, 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı. 1 maçta ise kazanan çıkmadı.

İNSANLIK GÖRÜN



Milli takımımızın bugün karşılaşacağı İzlanda, dün İstanbul'a geldi ve hiç sorun çıkarılmadan oteline yerlişti. Oysaki 11 Haziran'da İzlanda'da oynanan maçta Millilerimiz görevliler tarafından yaklaşık 1,5 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti. Yaşananlar büyük gerginliğe neden olurken, ay-yıldızlıların kaptanı Emre Belözoğlu'na havalimanı çıkışında Belçikalı 26 yaşındaki Corentin Siamang tarafından bir fırça uzatılmıştı. Yanlışa yanlışla karşılık vermeyen Türkiye İzlanda'ya insanlık dersi verdi.



MERİH'E ÜÇLÜ KISKAÇ



Milli Takımımın başarılı stoperi Merih Demiral Avrupa devlerinin kıskacında bulunuyor. Juventus forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusuna Milan, Arsenal ve Atletico Madrid kulüplerinin kanca attığı ve bugünkü maçta futbolcuyu takip edecekleri öğrenildi.