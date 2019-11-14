Bucaspor atağa kalktı

Geçen sezon 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşen İzmir'in köklü kulüplerinden Bucaspor, 10 Grup'ta küllerinden doğmaya çalışıyor. Amatör Lig’de ilk 5 maçta sıfır çeken İzmir ekibi son 3 haftada 7 puan topladı

Geçen sezon 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşen İzmir'in köklü kulüplerinden Bucaspor, 10 Grup'ta küllerinden doğmaya çalışıyor. İzmir ekibi ligin ilk 5 haftasında galibiyetle tanışamazken, oynadığı son üç maçta ise yeniden ayağa kalktı. Sarı-lacivertli ekip, Yalova Kadıköy ile evinde 1-1 berabere kalarak 6. haftada ilk puanını kazandı



HEDEF ÜÇÜNCÜ LİG



Bucaspor, ligin 7. haftasında deplasmanda Çayırovaspor'u 2-1 yendi, son karşılaşmada ise sahasında Torbalıspor'u 1-0'lık sonuçla dize getirdi. Maçlarını daha önce bir çok başarılara imza attığı Buca ilçe Stadı'nda oynayan sarı-lacivertliler seriye devam etmek istiyor.