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atağa kalktı

Bucaspor atağa kalktı
Giriş Tarihi: 14.11.2019

Geçen sezon 3. Lig'den 'e (BAL) düşen İzmir'in köklü kulüplerinden , 'ta küllerinden doğmaya çalışıyor. Amatör Lig’de ilk 5 maçta sıfır çeken İzmir ekibi son 3 haftada 7 puan topladı

Geçen sezon 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşen İzmir'in köklü kulüplerinden Bucaspor, 10 Grup'ta küllerinden doğmaya çalışıyor. İzmir ekibi ligin ilk 5 haftasında galibiyetle tanışamazken, oynadığı son üç maçta ise yeniden ayağa kalktı. Sarı-lacivertli ekip, Yalova Kadıköy ile evinde 1-1 berabere kalarak 6. haftada ilk puanını kazandı

HEDEF ÜÇÜNCÜ LİG

Bucaspor, ligin 7. haftasında deplasmanda Çayırovaspor'u 2-1 yendi, son karşılaşmada ise sahasında Torbalıspor'u 1-0'lık sonuçla dize getirdi. Maçlarını daha önce bir çok başarılara imza attığı Buca ilçe Stadı'nda oynayan sarı-lacivertliler seriye devam etmek istiyor.

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