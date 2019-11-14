Denizli’de gündem Olcay

Denizlispor'un 1-0 yenildiği Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarların alkışlayıp Denizlili taraftarların yuhaladığı Olcay, “İnşallah onlara da kendimi sevdiririm” dedi

Denizlispor'un 1-0 yenildiği Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarların alkışladığı, Denizlisporlu taraftarların ise yuhaladığı Olcay Şahan, üzgün olduğunu söyledi. Olcay, "Beşiktaşlı taraftarların sevgisini hissetmek güzel bir şey. Denizlispor taraftarlarına da bir gün kendimi sevdireceğim" dedi. Taraftarlar ise "Türkiye'nin en büyük camiasına karşı oynayacağız" açıklamasına tepki göstererek, "Bizim ekmeğimizi yiyen, formamızı giyen birisinin bu tip açıklamalar yapması ve gidip onlara sevgi gösterisinde bulunmasını kabullenemiyoruz" dedi.

SEBAHATTİN ALP