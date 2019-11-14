  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Denizli’de gündem Olcay

Denizli’de gündem Olcay

Denizli’de gündem Olcay
Giriş Tarihi: 14.11.2019

'un 1-0 yenildiği maçında siyah-beyazlı taraftarların alkışlayıp Denizlili taraftarların yuhaladığı Olcay, “İnşallah onlara da kendimi sevdiririm” dedi

Denizlispor'un 1-0 yenildiği Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarların alkışladığı, Denizlisporlu taraftarların ise yuhaladığı Olcay Şahan, üzgün olduğunu söyledi. Olcay, "Beşiktaşlı taraftarların sevgisini hissetmek güzel bir şey. Denizlispor taraftarlarına da bir gün kendimi sevdireceğim" dedi. Taraftarlar ise "Türkiye'nin en büyük camiasına karşı oynayacağız" açıklamasına tepki göstererek, "Bizim ekmeğimizi yiyen, formamızı giyen birisinin bu tip açıklamalar yapması ve gidip onlara sevgi gösterisinde bulunmasını kabullenemiyoruz" dedi.

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli’de gündem Olcay haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN