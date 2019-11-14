Fener’de Toloi sesleri

Fenerbahçe'nin İtalya'da Atalanta forması giyen Rafael Toloi ile temasa geçtiği bildirilirken teknik direkör Ersun Yanal'ın yardımcılarından Volkan Demirel'in futbolcunun son durumunu görmek için Sampdoria-Atalanta maçını izlediği öğrenildi.

Devre arası transfer döneminde savunma hattını güçlendirmeyi planlayan F.Bahçe, arayışlarına hız verdi. Adil Rami'nin hem sakatlığı hem de formsuzluğu teknik heyeti düşündürürken bu bölge için temaslar sıklaştırıldı. Kanarya'nın İtalya'da Atalanta forması giyen Rafael Toloi ile temasa geçtiği bildirilirken teknik direkör Ersun Yanal'ın yardımcılarından Volkan Demirel'in futbolcunun son durumunu görmek için Sampdoria-Atalanta maçını izlediği öğrenildi. Bu sezon 11 maça çıkan Brezilyalı stoper bu süreçte üç asist yaptı.



PEREİRA'YA HAPİS CEZASI



BIR dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör Vitor Pereira, Yunanistan'da neden olduğu saha olayları nedeniyle 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olympiakos'ta görev yaparken Panathinaikos maçında rakip takım taraftarlarının bulunduğu tribünün önüne giderek 'gelin' işareti yapmış, daha sonra sahaya inen taraftarlar olay çıkarmıştı. Cezanın şartlı tahliyeye tabi olduğu belirtildi.