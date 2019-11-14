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’da kritik gün

Galatasaray’da kritik gün
Giriş Tarihi: 14.11.2019

Milli araya erken iddialarıyla giren G.Saray'ın kaderi bugün belli olacak. Sarı-kırmızılı kulübün seçime gidip gitmeyeceği bugün saat 11.00’de görülecek davada belli olacak

Milli araya erken seçim iddialarıyla giren G.Saray'ın kaderi bugün belli olacak. Sarı kırmızılı kulüpte 23 Mart'ta yaşanan idari ibrasızlık sonrasında ortaya çıkan mahkeme sürecinin en önemli ve kilit davası saat 11.00'de Çağlayan Adliyesi 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Eğer açılan dava sonrasında alınan tedbir kararının kaldırılması gibi diğer yöneticilerin de aldırdığı tedbirin kalkması halinde Galatasaray Kulübü olağanüstü seçimli genel kurula gidecek. Bu arada Başkan Cengiz dün yaptığı açıklamada, "Mahkemenin alacağı karara tabiki saygı duyacağız. Benim mücadelem kaçtı dememeleri için. Şu an için gündemimizde seçimle ilgili bir şey yok. Ancak mahkemede böyle bir karar çıkarsa gideriz" dedi.

HAMAMCIOĞLU: ADAY DEĞİLİM

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüp başkanlığına aday olmadığını söyledi. Divan kurulu toplantısında konuşan Hamamcıoğlu, kulüp yönetimine muhalif olmadıklarını ancak tüzüğe göre hareket etmeyi sürdüreceklerini belirterek "Kimsenin vehim içinde olmasına gerek yok" diye konuştu.

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