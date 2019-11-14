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zirve aşkıyla

Karşıyaka zirve aşkıyla
Giriş Tarihi: 14.11.2019

3. Lig 2. Grup'ta Play-Off hattında yer alan Pazar günü taraftarı önünde Fethiyespor’u yenerek teknik direktör Soner Tolungüç ile iç sahada 5’te 5 yapmak istiyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta teknik direktör Soner Tolungüç ve ekibinin görev gelmesinin ardından düşme hattından kurtulup Play-Off potasına giren Karşıyaka'da gözler Pazar günü İzmir Atatürk Stadı'ndaki Fethiyespor maçına çevrildi. Kaf-Kaf tecrübeli teknik adam yönetiminde hafta sonu taraftarı önünde 5. maçına çıkacak. Yeşil-kırmızılılar, Tolungüç idaresinde sahasında 1877 Alemdağ, Kemer 2003, Kocaelispor ve Elazığ Belediyespor'u yenerek 4'te 4 yaptı. Yeşil-kırmızılılar son beş sezonda şuan takımda sportif direktör olarak bulunan Atilla Güneş'in teknik direktör olarak sahaya çıktığı 2016- 2017 sezonunda taraftarı önünde 5'te 5 yapmayı başarmıştı. Bu sezon Tolungüç ve Güneş'in birlikte görev yaptığı Kaf-Kaf, Fethiyespor'u mağlup ettiği takdirde uzun bir aradan sonra iç sahada ilk kez 5'te 5 yapma başarısını gösterecek.

KENETLENDİK

Son 4 karşılaşmada 10 puan toplayan ve Play-Off hattında yer alan yeşil-kırmızılıların teknik patronu Soner Tolungüç, "Zirvede olmak istiyorsak bu tip kırılma karşılaşmalarını kayıpsız geçmek zorundayız. Ekibimiz her hafta arzu ettiğimiz seviyeye hem fizik hem de oyun olarak geliyor. Başarıyı yakalamak için kenetlenmiş durumdayız" diye konuştu

PRİMLER BELEDİYEDEN

Play-off hattında yer alan Karşıyaka'ya, Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan prim desteği geldi. Göreve geldiğinden beri yeşil-kırmızılıların maçlarını kaçırmayan Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay, takımın iç sahadaki Elazığ Belediyespor galibiyetinin 2'şer bin TL'lik primlerini ödedi. Başkan Tugay'ın son olarak deplasmanda kazanılan Payasspor maçına da 2 bin 500'er TL prim dağıtacağı açıklandı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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