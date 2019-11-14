Kartal’da özel görüşme

Beşiktaş'ta teknik ekip performansları beklenen seviyeye gelmeyen Adem Ljajic ve Oğuzhan'la özel görüşme yapıyor. Sırbistan kadrosuna çağrılan Ljajic'in, geçen sezon gösterdiği performansı sergilemesi için çalışmalar yapılırken Abdullah Avcı, Adem Ljajic'in kalitesini sahaya yansıtmasını istiyor.

Beşiktaş'ta teknik ekip performansları beklenen seviyeye gelmeyen Adem Ljajic ve Oğuzhan'la özel görüşme yapıyor. Sırbistan kadrosuna çağrılan Ljajic'in, geçen sezon gösterdiği performansı sergilemesi için çalışmalar yapılırken Abdullah Avcı, Adem Ljajic'in kalitesini sahaya yansıtmasını istiyor. Avcı'nın Oğuzhan'dan da eski seviyeye gelmesini istediği kaydedilirken tecrübeli hocanın her fırsatta bu futbolcunun çok kaliteli bir ayak olduğunu belirtip, "Bugün Oğuzhan'ın ismini transfer etmek isterseniz, 10-12 milyon Euro ödemeniz gerekir. Biz de bu 10-12 milyon Euro'luk değeri kullanmak istiyoruz" dediği öğrenildi.



AVCI TAKIMIN BAŞINDA OLACAK



Denizli maçının ardından 3 gün izin yapan Beşiktaş, bugünkü idmanla birlikte Konya maçı hazırlıklarına başlayacak. Yaşadığı grip nedeniyle Portekiz'e gidemeyen ve Denizli maçında da iyileşmemesine karşın kulübedeki yerini alan Abdullah Avcı da takımının başında olacak.