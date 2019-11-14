G.Saray’dan transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Eren Derdiyok’u Ocak ayında elde çıkarmayı planlayan yönetim, Wilfried Bony yada Remy’i istiyor.

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Göztepe'de yönetim Ocak ayında gerçekleştirmeyi planladığı operasyon için düşmeye basıyor. Teknik direktör İlhan Palut'u takımın başına getiren yönetim, ara transfer döneminde hücum hattına takviye yaparak gol sorununa çare bulmayı hedefliyor.



YENİ STADA YILDIZ



Galatasaray'dan sezon başında alınan Eren Derdiyok'tan verim alamayan kurmaylar bu oyuncuyu takımdan gönderip ikinci yarıda hizmete açılacak yeni stadı iyi bir yıldızla açacak. Başkan Mehmet Sepil, Lille forması giyen Loic Remy'nin yanı sıra sezon başında kulüp bulamayan ve 2. Lig ekibi Newport ile idmanlara çıkan Wilfried Bony'yi de listesine aldı.



MENAJERLER ÖNERDİ



Son olarak İngiltere ekibi Swansea forması giyen 30 yaşındaki Fildişili yıldızın menajerler kanalıyla Başkan Mehmet Sepil'e önerildiği öğrenildi. Sepil'in, İlhan Palut'a Bony'nin ismini götürdüğü ve genç çalıştırıcının da transfer için onay verdiği bildirildi. Eren'in Ocak ayında elden çıkarılması halinde Başkan Sepil, Remy ya da Bony'den birini takıma kazandıracak.



TOPLAM 150 GOL KAYDETTİ



Wılfrıed Bony, farklı lig ve ekiplerde şu ana kadar 321 resmi maça çıkarken, kariyerine 150 gol sığdırdı. Henüz 30 yaşında olan Bony, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da 52 kez görev yaparken uluslar arası arenada da 15 gol kaydetti.



52 KEZ MİLLİ OLDU



Fildişili golcü Wilfried Bony İngiltere'nin önemli ekiplerinde forma giydi. 30 yaşındaki futbolcu Sparta Prag ve Hollanda temsilcisi Vitesse'nin yanı sıra İngiltere'de Stoke City, Swensea ve Manchester City'de de forma giydi. Bony, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da 52 maça çıkarken fileleri 15 kez havalandırmayı bildi.



EKSİKLER TAKIMA GERİ DÖNÜYOR



Göztepe'ye lige verilen milli ara ilaç gibi gelecek. İzmir ekibinde son Malatya maçında forma giyemeyen Mossoro ve Sanneh'in cezaları sona ererken, Poko da iyileşerek takıma dönecek. Ayrıca Malatya maçında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar'da da ciddi bir sıkıntı görülmedi. Göz-Göz'de kırmızı kart gören Alpaslan olmayacak.



İSYAN BÜYÜYOR



Göztepe'de sezonun 2. yarısında kulübün yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde geçerli olacak kombineler için tek devrelik 250 ila 2 bin 750 TL arasında değişen fiyatlar belirlenirken taraftarlar özellikle maraton kombine fiyatlarına isyan ediyor. Yönetim, maraton tribününü kategorilere ayırıp 700, 800 ve 900 TL'lik yarım sezonluk kombine bedeli açıklarken taraftarlar bu fiyatlara sosyal medyadan isyan ediyor. Sarı-kırmızılılar "Müşteri değiliz, Göztepeliyiz" yorumlarıyla tepkilerini dile getirirken, maraton tribününün kategorilere ayrılmamasını, tek fiyat politikası uygulanıp yarım devrelik kombinelerin 500 TL'den satılmasını talep etti.