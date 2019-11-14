A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde bugün İzlanda ile yapacağı H Grubu maçının hazırlıklarını tamamladı. Futbolseverlerin maç için heyecanı dorukta. Peki Türkiye İzlanda maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar...

Ay-yıldızlı ekibimiz, bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda'yı ağırlayacak. Bu karşılaşmadan alınacak 1 puan dahi şampiyonaya gidiş bileti için yeterli. Kritik maç için heyecan dorukta. Peki Türkiye İzlanda maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Türkiye - İzlanda maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

A Milli Futbol Takımımız'da yıldız golcü Cenk Tosun antrenmanda sakatlık yaşadı. Grup aşamalarının Türkiye adına en golcü ismi olan Cenk, pas çalışması sırasında kasık bölgesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle İzlanda ve Andorra maçlarında forma giyemeyecek.

Cenk Tosun'un sakatlığı ile şok yaşasak da yıldız futbolcumuz Cengiz Ünder'in sakatlıktan dönerek oynayacak duruma gelmesi teknik heyeti memnun etti.