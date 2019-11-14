Zirveye ‘Hitab’ ediyor

İzmir 1. Amatör Küme C Grubu’nda mücadele eden Bornova Hitabspor 8’de 8 yaptı. Kurulduğu günden beri çıktığı 26 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Profesyonel Ligler kadar Amatör Ligler de İzmir'de büyük bir ilgiyle takip edilirken henüz 10 ay önce kurulan Bornova Hitabspor rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Geçen sezon İzmir 2. Amatör Küme'de namağlup şampiyon olarak adını 1. Amatör Küme'ye yazdıran Hitabspor bu sezonda da hız kesmedi ve 8'de 8 yaparak tüm maçlarını kazandı. Toplam 86 takımın 8 ayrı grupta kıran kırana mücadele ettiği ligde Bornova'nın yeni ekibi Hitabspor, C Grubu'nda 8 maçını da kazanırken rakip fileleri 36 kez havalandırdı ve kalesinde sadece 4 gol gördü. Bornova ekibi en farklı galibiyetini Altınırmakspor'u 8-1 ve Ceylanspor'u 7-0 mağlup ederek aldı.



HEDEFLERİ ÇOK BÜYÜK



Hitabspor, kurulduğu günden bu yana çıktığı 26 maçta henüz yenilgi yüzü görmedi. Geçen sezonu 18 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlikle lider olarak tamamlayan İzmir ekibi, yenilgisizliğini 26 maça çıkardı. Başkan Hakan Beşyıldız, "Hedefleri olan bir kulübüz. Yeni kurulduk ancak gözümüz yüksekte" dedi.