Altay’ın derdi kulübe

TFF 1. Lig'de üç maçta aldığı üst üste yenilgilerle zirve yarışında büyük yara alan Altay bu sezon kulübesinden hiç verim alamadı. Altay'da oyuna sonradan giren hücum oyuncuları katkı sağlayamayınca birçok karşılaşma çevrilemedi

TFF 1. Lig'de üç maçta aldığı üst üste yenilgilerle zirve yarışında büyük yara alan Altay bu sezon kulübesinden hiç verim alamadı. Siyah-beyazlı ekibin bu sezon ligde attığı 16 golü ilk 11'de sahaya çıkan isimleri kaydetti. İzmir ekibinde sonradan oyuna giren hücum oyuncuları skora hiç katkı yapamadı. Kulübedeki isimler maçı çevirebilecek katkıyı sağlayamayınca Altay'ın zirve yarışındaki puan kayıpları kaçınılmaz oldu. Siyah-beyazlı ekipte düzenli olarak ilk 11'de görev yapan Marco Paixao 6, Putsila 3, Tatos ve Kappel 2'şer, Abdülkerim Bardakçı, Mehmet Murat Uslu ve Deniz Vural da 1'er golle skora katkı yaptı. Altay'ın kulübesinde gole dönük isimler tecrübeli Brezilyalı Leandrinho, Hüsamettin Yener, Oğuz Han Aynaoğlu ve genç forvet Hakan Demir oyuna sonradan girip süre aldığı karşılaşmalarda rakip fileleri havalandıramadı. Bu sezon sadece ilk 11'de Fatih Karagümrük karşısında ligde sahaya çıkan Leandrinho o karşılaşmada da rakip fileleri havalandırma başarısını gösteremedi.



HIÇ GOL ATAMADILAR



Ziraat Türkiye Kupası ve lig olmak üzere 8 mücadelede görev yapan Hüsamettin Yener ise hiç gol atamazken sadece 1 asist yaptı. Öte yandan siyah-beyazlılar üç günlük iznin ardından milli maç arasından sonra deplasmanda oynayacağı Akhisarspor karşılaşması hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ