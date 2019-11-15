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Altınordu'da tecrübe kazandı

Altınordu'da tecrübe kazandı
Giriş Tarihi: 15.11.2019

1. Lig'de ateş hattındaki Altınordu'da solbekte formayı tecrübeli oyuncu kaptı. ekibi transferin son günü kadrosuna kattığı Ufuk Budak'ın savunmanın solunda gösterdiği performansla rahat bir nefes aldı.

1. Lig'de ateş hattındaki Altınordu'da solbekte formayı tecrübeli oyuncu Ufuk Budak kaptı. Sezon başında Niğde Anadolu FK'dan alınan Kahraman Demirtaş ile başlayan, ardından altyapısından yetişen Ali Mert'i deneyen teknik heyet iki oyuncudan da beklenen verimi alamadı. İzmir ekibi transferin son günü kadrosuna kattığı Ufuk Budak'ın savunmanın solunda gösterdiği performansla rahat bir nefes aldı. Kırmızı-lacivertli ekipte tecrübeli oyuncu gençleri sollayarak formayı kaptı. 29 yaşındaki Ufuk 7 maçta forma giyerken, 25 yaşındaki Kahraman 4, alt yapı patentli 21 yaşındaki Ali 3 karşılaşmada görev yaptı.

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