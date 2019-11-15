Fener karar verecek

Fenerbahçe solbek transferi konusunda listesinde bulunan Leipzig'den Marcelo Saracchi, Dinamo Kiev'den Vitali Mykolenko ve Rize'den Dario Melnjak ile temasta.

Fenerbahçe'nin sol bek transferine yönelik girişimleri sürerken, yönetim önümüzdeki günlerde listesinde bulunan isimlerle temaslarını sıklaştıracak. Kanarya'nın Alman kulübü Leipzig'in formasını giyen 21 yaşındaki Uruguaylı oyuncu Marcelo Saracchi konusundaki ısrarı bilinirken kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için kiralık formülü araştırılıyor.



YAKINDAN TAKİP EDIYOR



Saracchi dışında D.Kiev forması giyen Vitali Mykolenko da gündemdeki yerini korurken bu futbolcunun sözleşmesi de 2023 yılına kadar sürüyor. Ayrıca Rizespor'un 27 yaşındaki Hırvat oyuncusu Dario Melnjak da uzun süredir Kanarya'nın listesinde yer alıyor. Yönetimin bu üç oyuncudan biriyle ilgili son kararı verip imza attırması bekleniyor.



ŞAŞKINLIKLA KARŞILADIM



F.Bahçe Başkanı Ali Koç, kulüp dergisinin Kasım ayı sayısında PFDK sevkiyle ilgili olarak yorum yaptı. Koç, "Kulübümüzün internet sitesinden yaptığımız açıklama hiçbir şekilde saygısız bir üslup, söylem, hakaret içermemesine rağmen PFDK'ya sevk edildim. Bunu şaşkınlıkla karşıladım" dedi.