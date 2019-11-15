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'tan 'a kötü haber!

Filip Novak'tan Trabzonspor'a kötü haber!

15.11.2019, 13:12

'de başarılı bir performans sergileyen 'a yıldız oyuncusundan kötü haber geldi. Sakatlıklarla başı dertte olan ekibinde bu sefer de Çekyalı sol beki , kampında sakatlandı...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk planları yapan Trabzonspor'da sakatlık kabusu bitmiyor. Bordo-mavili takımda istikrarlı oyunculardan biri olarak gösterilen Filip Novak, milli takım kampında tendonundan sakatlandı.

Novak, Çekya'nın, Kosova ile oynayacağı karşılaşmaya davet edilen başarılı sol bek, antrenmanda sakatlık yaşayınca kadrodan çıkarıldı. Novak'ın durumunun ciddi olduğu ve 1 ay kadar forma giyemeyeceği öğrenildi.

29 yaşındaki oyuncu, 7. haftada oynanan Ç.Rize maçında kasığından sakatlanıp oyundan çıkmış ancak bir haftalık tedavinin ardından sahalara dönmüştü. Trabzonspor, bu şok haberle sarsılırken, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Sturridge, Obi Mikel ve Sosa'nın da sakatlıkları henüz geçmiş değil. Bu arada Yusuf Sarı da sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takım kampından çıkarıldı.

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