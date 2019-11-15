Göz-Göz telaşlı

Ligde sezonu iyi bir yerde bitirmenin hesaplarını yapan Göztepe'de, Mayıs sonu itibariyle çoğu as kadroda forma giyen tam 17 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor.

Süper Lig'de üçüncü yılına giren Göztepe'yi Haziran ayında bitecek sözleşmeler için telaş sardı. Ligde sezonu iyi bir yerde bitirmenin hesaplarını yapan sarı-kırmızılı ekipte, Mayıs sonu itibariyle çoğu as kadroda forma giyen tam 17 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Genç oyuncular ile birlikte as kadroda 35 oyuncuyu barındıran İzmir ekibinde, kaleci Beto'nun yanı sıra kiralık olarak forma giyen Soner ve Serdar ile Yasin, Jerome, Titi, Berkan, Castro gibi isimlerin bulunduğu yıldızlar Mayıs sonunda boşa çıkacak. Ayrıca transferin son döneminde kadroya katılan Mossoro ve Napoleoni'nin ise sözleşmesinde yer alan 1'er yıllık obsiyonları ise isterse yönetim kullanabilecek. Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi biten bazı oyuncularla Ocak ayında masaya oturmayı planlyor.



GÖRÜŞMELER OCAK'TA



Yönetimin ilk etapta performanslarından memnun kalınan kiralıklar Soner ve Serdar'ın bonservisini almak için devre arasında Huesca ve Başakşehir ile masaya oturacağı öğrenildi.



SÖZLEŞMESİ BİTENLER



Beto Pimparel

Andre Castro

Serdar (Kiralık)

Soner (Kiralık)

Sanneh (Kiralık)

Yasin Öztekin

Cameron Jerome

Leo (Obsiyonlu)

Napoleoni (Obsiyonlu)

Atınç (Obsiyonlu)

Mossoro (Obsiyonlu)

Wallace Reis

Cristian Titi

Deniz Kadah

Berkan Emir

Hakan Çinemre

Kerem Atakan



TORBALI SAHASI İÇİN MÜJDE



Göztepe'nin Torbalı Pancar'da 104 dönümlük arazi üzerinde yapmayı planladığı altyapı tesisleri ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden iyi haber geldi. İzmir BŞB Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla imar planı değişikliğinin İmar Daire Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi. Nazım ve uygulama imar planları için çalışmalar tamamlandığında dosya, Tarım Bakanlığı görüşü de eklenerek Torbalı Belediye Meclis üyelerinin onayına sunulacak. Onay alındıktan sonra tesisin Göztepe'ye devri için engel kalmayacak.

BURAK HAKERLER