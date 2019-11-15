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İpi büyükler göğüsler

İpi büyükler göğüsler
Giriş Tarihi: 15.11.2019

, şampiyonu 'a açıkladı. Denizli, "Anadolu'dan bir takımın şampiyon olması çok zor. Ligin 3'te 1'i bitmedi. FenerbBahçe, ve 'ın zirveyle puan farkı çok az." dedi

SINIRSIZ FUTBOL-GÜRKAN ERTAÇ

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışı ilginç. Acaba Anadolu'dan bir takım bunu başarır mı?
"Anadolu Takımlarının iddiası şimdilik olabilir ama şampiyon olamazlar. Bunu geçen yıllarda da çok yaşadık. 'in daha 3'te birini bile tamamlamış değiliz. Bu köprünün altından daha çok sular geçer. , Fenerbahçe ve ikinci devre zirvedeki iddialarını da daha artırırlar. Ligin 22. haftasından sonra durum belirginleşmeye başlar. Puan cetveline de bakarsanız, üç büyüklerle zirvedekiler arasında bir, iki puan fark var. Bir beraberlik veya yenilgi her şeyi değiştirebilir"

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