İpi büyükler göğüsler

Mustafa Denizli, şampiyonu Yeni Asır'a açıkladı. Denizli, "Anadolu'dan bir takımın şampiyon olması çok zor. Ligin 3'te 1'i bitmedi. FenerbBahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın zirveyle puan farkı çok az." dedi

SINIRSIZ FUTBOL-GÜRKAN ERTAÇ

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışı ilginç. Acaba Anadolu'dan bir takım bunu başarır mı?

"Anadolu Takımlarının iddiası şimdilik olabilir ama şampiyon olamazlar. Bunu geçen yıllarda da çok yaşadık. Süper Lig'in daha 3'te birini bile tamamlamış değiliz. Bu köprünün altından daha çok sular geçer. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ikinci devre zirvedeki iddialarını da daha artırırlar. Ligin 22. haftasından sonra durum belirginleşmeye başlar. Puan cetveline de bakarsanız, üç büyüklerle zirvedekiler arasında bir, iki puan fark var. Bir beraberlik veya yenilgi her şeyi değiştirebilir"