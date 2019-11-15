İzmir ayağa kalkacak İzmir'de Göztepe ve Alsancak Stadı'nın inşaatlarını gezen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, projelerin İzmir'i ayağa kaldıracağını söyledi

Göztepe ve Altay'ın inşaatı hızla ilerleyen statları dün önemli isimleri ağırladı. İzmir AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım ve Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu beraberindeki heyetle dün Göztepe ve Alsancak stat inşaatlarını gezdi. Stat inşaatlarının başlama sürecinde verdiği destekle büyük bir pay sahibi olan Yıldırım, projelerin İzmir'i ayağa kaldıracağını söyledi. Kulüpler Birliği Başkanı olması nedeniyle Mehmet Sepil'i kutlayan Yıldırım, "Türkiye'de yeni bir anlayış ve bambaşka bir projeyle yapımı gerçekleştirilen, bir stadyumdan daha fazlası olan bu modern stadyumu bu hale getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.



KARŞIYAKA DA TAMAMLANACAK



Yıldırım, "Göztepe kuytu köşelerden önce Süper Lig'e döndü, şimdi de evine dönüyor. İzmir'de yapımı ilk olarak gündeme gelip, temelleri Göztepe ve Alsancak Stadı'yla birlikte atılan ancak açılan davalar nedeniyle iinşaatı başlayamayan Karşıyaka Stadı da tamamlanacak" dedi.



KARARLILIĞIMIZ SÜRÜYOR



Alsancak Stadı'na yaptığı ziyarette KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı'yla da görüşen Yıldırım, hükümetin stadı yapma kararlılığını sürdürdüğünü, Karşıyaka'nın mutlaka stadına kavuşacağını belirtti.



ALSANCAK'A ZİYARET



AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Bakan Muharrem Kasapoğlu'nun İzmir'deki ilk durağı Alsancak Stadı'ydı. İnşaatı gezen Yıldırım ve Kasapoğlu'na, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve İZTO Başkanı Mahmut Özgener eşlik etti. Ekmekçioğlu, Kasapoğlu ve Yıldırım'a isimlerinin yazılı olduğu birer forma hediye etti. Kasapoğlu, "Dünya çapında tesislere sahibiz. Bütün İzmir halkına hayırlı olsun" dedi.

MERT ALPDÜNDAR