Karaburun'a müjde

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Nüammer Uslu kullanılamaz hale geldiği için keçilerin otlatıldığı Karaburun ve Mordoğan Sahaları’nın eskisinden çok daha iyi hale geleceğini söyledi

Uzun yıllar Milli Takımlar ve Süper Lig takımları başta olmak üzere yaklaşık 150 takıma kamp için ev sahipliği yapan, amatör küme maçlarının vazgeçilmez sahalarından birisi olan Karaburun ve Mordoğan Futbol Sahaları kurtuluyor. Kaderine terkedilen artık futbolcuların değil, keçilerin kol gezdiği sahalarla ilgili Yeni Asır'da çıkan, "Gel de Keçileri Kaçırma" başlıklı haber kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İzmir Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Nüammer Uslu, sahaların eskisinden bile çok daha iyi hale geleceğini müjdeledi. Uslu, "Para yok diye bir şey yok. Ödenek hazır. Para Spor Toto teşkilatı tarafından sağlandı. Söz konusu saha ile ilgili ihale yapılmıştı ancak müteahhit ortadan kaybolunca stat bu hale geldi. Ama sorun yok. 6-7 ay içerisinde tamamlayacağız. Sentetik çimle kaplanacak. Soyunma odaları, kulüp, tribünler tamamen elden geçecek. Sahalarımız eskisinden daha güzel olacak" dedi.



İHALE 1-2 AY İÇİNDE



Karaburun Sahası'nın sadece İzmir'in değil, Avrupalı takımların bile en gözde sahalarından birisi olacağını söyleyen Nüammer Uslu, "1-2 ay içinde yeni bir ihale yapacağız ve hemen çalışmalarımızı başlatacağız. İnşaatın çok uzun süreceğini sanmıyorum. 6-7 ay içinde sahalarımız eskisinden bile daha güzel hale gelecek" diye konuştu.

YENİ ASIR GÜNDEM OLDU



Yeni Asır'ın önceki gün manşetinde yer alan, "Gel de keçileri kaçırma" haberimiz spor dünyasında olay oldu. Binali Yıldırım ile birlikte İzmir'de incelemeler yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yetkililerden bilgi aldı. Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürü Nüammer Uslu, "Çalışmaları en kısa sürede başlatıyoruz" dedi.

FATİH ŞENDİL