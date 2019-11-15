Karşıyaka moral buldu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üstüste aldığı başarılı sonuçlarla Play-Off hattına giren Karşıyaka'da yüzler gülüyor. Karşıyaka yönetimi, Fethiyespor maçı öncesi oyunculara maaş ve prim ödemelerini yaptı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üstüste aldığı başarılı sonuçlarla Play-Off hattına giren Karşıyaka'da yüzler gülüyor. Pazar günü taraftarı önünde Fethiyespor'u konuk edecek olan yeşil-kırmızılılar da yönetim yaptığı ödemelerle oyunculara moral dopingi yaptı. Elazığ Bld, Payas maçlarının galibiyet primlerinin yanı sıra oyunculara maaşları da ödendi.

HEPSİNİ KAPATTIK

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı futbolda oyuncularına yaptıkları ödemelerle alacaklarının hepsini kapattıklarını belirtti. Tüm branşlarda ekonomik disiplini sağladıklarını belirten Başkan Turgay Büyükkarcı, "Yönetimi kurulumuz ve şube yönetimlerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Sahadaki sporcularımız da armayı en iyi şekilde temsil etmek için ter döküyor" dedi. Kulübü ayakta tutmak için canla başla mesai harcadıklarını belirten Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Yaşar Holding ve Karşıyaka Belediyesi dışında kimseden destek görmüyoruz.

DESTEK YETERSİZ

Tüm branşlar bu kadar başarılıyken camianın sessiz kalışına anlam veremiyorum. Bende 107 yıllık kulübümüze bu iki kurum ve yönetim dışından kimden destek gelecek merak ve sabırla bekliyorum" dedi. Tesislerindeki sahası bakıma alınan Kaf-Kaf, Fethiye maçı hazırlıklarını Altay'ın Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde yapacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ