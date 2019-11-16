Altınordu terleyecek

TFF 1. Lig'de düşme hattında yer alan Altınordu, devre arasında terleyecek. İzmir ekibi sezon sonu sözleşmeleri bitecek Berkay Kemal, Enes, Ufuk ve Yasin’in sözleşmelerini uzatmak için devre arasında masaya oturacak

TFF 1. Lig'de düşme hattında yer alan Altınordu, devre arasında terleyecek. İzmir ekibinin kadrosunda yer alan 5 tecrübeli futbolcunun sözleşmesi mayıs ayında bitecek. Kırmızı-lacivertli yönetimin Berkay Samancı, Kemal Rüzgar, Mehmet Enes Sığırcı, Ufuk Budak ve Yasin Ozan ile yönetimin devre arasında sözleşmeleri uzatmak için masaya oturması bekleniyor. Bu arada İzmir temsilcisi milli maçlar nedeniyle lige verilen arada eksik kadrosuyla antrenmanlarını sürdürüyor. Altınordu'da hafif sakatlıkları bulunan forvet Yasin, sol bek Ali Mert, stoper Ravil ve kaleci Mertcan fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışma yapıyor. Ümit Milli Takım'da görev alan sağ kanat Atakan, U20 Milli Takımı'nda forma giyen sağ bek Onur Taha da idmanlara katılamıyor. Altınordu, ligde gelecek hafta evinde oynayacağı Bolu maçı yarın Göztepe ile hazırlık maçına çıkacak.



TIRMANIŞA GEÇECEĞİZ



Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, milli arayı iyi değerlendirmeye çalıştıklarını belirterek, "Sakat oyuncularımız var. Bunların iyileşmesini bekliyoruz. Milli aranın ardından ligde Boluspor ile çok kritik bir maç oynayacağız. Kazanmak istediğimiz maçlardan birisi. Artık tırmanışa geçmek istiyoruz" dedi.