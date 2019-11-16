Aman nazar değmesin

Tarihinde ilk defa bitime bir maç kala finallere gitme başarısı gösteren A Milli Takımımız son 12 yıldaki en çok puanı topladı, sahasında hiç gol yemedi.

İzlanda ile golsüz berabere kalarak 2020 Avrupa Şampiyonası vizesi alan A Milli Takımımız müthiş performansı ile birçok ilke imza atmayı başardı. Ayyıldızlı ekibimiz genç kadrosu ile elemelere damgasını vururken tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup maçlarının bitimine 1 hafta kala katılmayı garantilemenin de mutluluğunu yaşadı. Daha önce 4 kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ekibimiz 1996 ve 2000'deki Avrupa Şampiyonalarına play-off maçlarıyla 2008'deki turnuvaya da son maça kadar süren çekişme sonucunda en iyi üçüncü olarak katılmayı başarmıştı. Milli Takımımız, aynı zamanda son 12 yılın en fazla puanını topladığı eleme sürecini de yaşıyor. EURO 2008 Elemeleri'nde grubunda oynadığı 12 karşılaşmada 24 puan elde eden ay-yıldızlı ekip, daha sonra ise beş kez eleme gruplarında 20 puana ulaşamamıştı.



GÜÇLÜ SAVUNMA



Türkiye, elemelerde iç saha maçlarını gol yemeden tamamlayan iki takımdan biri oldu. Sahasında 4 maç oynayan Polonya da taraftarı önünde gol yemedi. G Grubu'ndaki Polonya, 19 Kasım Salı günü sahasındaki son maçında Slovenya'ya karşı kalesini gole kapatırsa, Türkiye'nin ardından taraftarı önünde gol yemeyen ikinci ekip olacak. Gruplardaki diğer 53 ekip ise kendi sahalarında en az bir gol yedi.



RAKİPLER 30 KASIM'DA BELLİ OLACAK



Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de maçlarını oynayacağı ülkeler ve gruptaki rakipleri 30 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilecek kura çekimiyle belli olacak. EURO 2020, organizasyonun 60. yıldönümüne denk gelmesi dolayısıyla tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek. Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.





BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİLLİLERE TAM DESTEK



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maç sonrasında soyunma odasına inerek, futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti. Futbolcuları, Teknik Direktör Şenol Güneş ve ekibini tebrik eden Erdoğan, başarılarından dolayı da kutladı. Başkan Erdoğan, takımımızla ilgili "Ekibimiz gerek defansta gerek ofansif olarak da gayet güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası haline gelebiliyor. Bundan dolayı başta Şenol Hocamızı ve teknik kadroyu kutluyorum. Sporcularımızı kutluyorum. Federasyonumuzun başkan ve yönetimini tebrik ediyorum" dedi.



GÜNEŞ ADINI TARİHE YAZDIRDI



A Milli Takım'da ikinci dönemini geçiren teknik direktör Şenol Güneş, Türk Futbol Tarihine adını yazdırdı. Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'nı hem Dünya Kupası'na hem de Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk teknik adam oldu. Güneş yönetiminde 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak tarihe geçen ay-yıldızlılar, deneyimli teknik adamla EURO 2020'de de mücadele edecek. Bu arada Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte bugün saat 21.30'da maçın oynanacağı Estadi Nacional'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

A Milli Takım, Andorra maçı öncesindeki son çalışmasını da 22.00'de bu stadyumda yapacak. Andorra-Türkiye arasında yarın 22.45'te oynanacak müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak. Takım kafilesi, Andorra maçının ardından kara yoluyla Andorra'dan Barcelona'ya geçecek, buradan İstanbul'a dönecek.





ADAY KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM



A Milli Takımımızın Andorra ile oynayacağı maç öncesi teknik direktör Şenol Güneş büyük bir değişikliğe imza attı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı. Bu isimlerin yerine Ümit Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür, A Milli Takım'a alındı.

Ekibimiz gruptaki son sınavı için dün İspanya'ya gitti. Milliler, bu müsabaka için İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla İspanya'nın Barcelona kentine hareket etti. Ay-yıldızlı kafile, 4 saat süren uçak yolculuğunun ardından Barcelona'dan kara yolu ile yaklaşık 3 saatlik mesafedeki Andorra'ya geçti. Kafilede Türkiye Futbol Federasyonunun A Milli Takım'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Selim Soydan da yer alırken Soydan, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İnşallah kazanıp döneceğiz" diye konuştu.



TÜRKİYE GARANTİLEDİ FRANSA'YA YOLU AÇTI



H Grubu'nda ilk iki sırayı paylaşan Türkiye ve Fransa'nın EURO 2020 biletini kapması başta Fransa olmak üzere Avrupa basınında geniş yer buldu. Fransa'dan RTL "Fransa, Türkiye ve İzlanda'nın berabere kalması sayesinde turu kaptı" yorumunu yaparken So Foot "Türkiye kendinin ve Fransa'nın biletini doğrulattı" diye yazdı. Contra Replica, "Türkiye ve Fransa EURO 2020'nin yeni davetlileri" derken A Bola ise "Türkiye EURO 2020'yi garantilerken, Fransa'ya da tur yolunu açtı" ifadelerini kullandı. İtalya'dan Juventus News 24 Merih Demiral'ı öne çıkararak "Demiral EURO 2020 elemelerini başarıyla geçti" dedi.



SOSYAL MEDYADA MERİH PATLAMASI



A Milli Takımımızın, İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020'yi garantilediği maçın 82. dakikasında Sightorsson'un kafa vuruşunu çizgiden çıkartan Merih Demiral sosyal medyada trend topic oldu. Merih ile ilgili "Duvar" resmi paylaşan ve "İşte Merih'in vesikalık resmi" yorumunda bulunan kullanıcıların oyuncuyla ilgili diğer öne çıkan paylaşımları şöyleydi: "Merih Demiral'ın heykeli dikilmeli.", "Merih Demiral kafana kurban yiğidim.", "Türk duvarı Merih Demiral.", "Merih Demiral bundan sonra öz abimdir.", "82. dakikada çizgiden top çıkaran Merih Demiral'ın fiyatı: Oraya bi 10 milyon daha eklemenizi rica ediiciiim."