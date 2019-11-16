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Aslan’ın hedefi Kelechi

Aslan’ın hedefi Kelechi
Giriş Tarihi: 16.11.2019

'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ve 11 haftalık süreçte golcüler Falcao ve Andone'den istediği verimi alamayan , devre arasında takviye yapmak için düğmeye bastı.

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ve 11 haftalık süreçte golcüler Falcao ve Andone'den istediği verimi alamayan Galatasaray, devre arasında takviye yapmak için düğmeye bastı. Sezon başında Brighton'dan kiralanan Andone'nin sakatlanıp 2.5 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanmasından sonra yönetim, golcü takviyesi için gaza bastı. Galatasaray oynadığı 9 maçta da sadece 2 gol kaydeden Andone ile yollarını ayırmayı planlıyor.

KİRALIK FORMÜLÜ

Sarı kırmızılılar Andone'nin yerine ise İngiltere'de Leicester City forması giyen Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna katmayı planlıyor. Yönetim bu sezon Premier Lig'de hiç forma giyemeyen Nijeryalı forveti kiralayarak gol sorununa çare arayacak.

SEZON BAŞI DA GÜNDEMDEYDİ

2017 yılında 27.7 milyon Euro'ya Manchester City'den Leicester'a transfer olan 23 yaşındaki Iheanacho'nun ismi sezon başında da Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Ancak o dönem Leicester City kulübü, Nijeryalı yıldızı bırakmak istememiş ve bu yüzden görüşmeler sona ermişti.

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