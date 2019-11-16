Beşiktaş’tan sürpriz atak

Süper Lig'de Ocak ayında orta alana takviye yapacak olan Beşiktaş, rotayı sürpriz bir isme çevirdi. Siyah-beyazlılar, Malatya’nın yıldız on numarası Guilherme için temaslara resmen başladı

Süper Lig'de Ocak ayında orta alana takviye yapacak olan Beşiktaş, rotayı sürpriz bir isme çevirdi. Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Guilherme'yi gündemine aldı. Beşiktaş yönetiminin iki sezondur Yeni Malatyaspor'da oynayan Brezilyalı yıldız oyuncu ile ciddi biçimde ilgilendiği ortaya çıktı. Bu sezon ligde 6 asist yapan Brezilyalı yıldızın bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunuyor. 2021 yılına kadar Yeni Malatya ile kiralık sözleşmesi olan Guilherme için Benevento'nun kapısı Ocak ayında çalınacak. Hedef ise transferi ucuz bir bonservis bedeli ödeyerek bitirmek. Devre arası transferin gerçekleşmemesi halinde Kartal, Guilherme'yi transfer için sezon sonu şartları zorlayacak.