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FK’da teknik arayış sürüyor

Ci Group Buca FK’da teknik arayış sürüyor
Giriş Tarihi: 16.11.2019

Başkan 'ın Uşakspor'dan ayrılan teknik direktör 'i sportif direktör olarak göreve getirmesinin ardından yeni teknik adamın bir-iki gün içinde belli olacağını belirtti.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Nihat Balan ile yollarını ayıran Ci Group Buca'da teknik direktör arayışları sürüyor. Başkan Cihan Aktaş'ın Uşakspor'dan ayrılan teknik direktör Tolga Doğantez'i sportif direktör olarak göreve getirmesinin ardından yeni teknik adamın bir-iki gün içinde belli olacağını belirtti. Taraftarlar sosyal medya sitelerinden ünlü teknik adam Yılmaz Vural'ı isterken, yönetimin de gündeminde daha önce Bucaspor'u şampiyon yapan Kemal Kılıç, Levent Eriş, Bahri Sarıkaya, Hakap Şapçı gibi tecrübeli teknik direktörlerin olduğu iddia ediliyor.

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