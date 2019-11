Denizlispor karıştı

Denizlispor’da başkan Ali Çetin’in koyduğu 100 milyon TL’lik temliği iki yönetici yargıya taşırken, başkan yardımcısı Taner Atilla istifa etti. İki yönetici İsmail Bay ile Can Cesur’un da görevi bırakacağı belirtildi

Süper Lig'de sezona Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetleriyle başlamasına rağmen, oynadığı son 9 karşılaşmada sadece 1 kez galip gelen Denizlispor'da işler iyi gitmiyor. Horoz'da takım içinde yaşanan sorunlar, yönetime de sıçradı. Yeşil-siyahlı ekipte başkan Ali Çetin'in koyduğu 100 milyon TL'lik temliği iki yöneticinin yargıya taşımasının ardından yönetim kurulunda istifalar yaşanmaya başlandı. Taner Atilla'nın ardından diğer yöneticiler İsmail Bay ile Can Cesur'un da görevi bırakacağı ifade edildi. Salı günü yapılan ve gergin geçen yönetim kurulu toplantısında, halen görevde olan yönetici İsmail Bay'ın 300 bin TL alacağını başkan Ali Çetin'den istemesi üzerine, ortamın biranda gerildiği öne sürüldü. Başkan Çetin'in Bay'a "300 bin lira verdiysen bana mı verdin yoksa Çetin Beton'a mı verdin. Denizlispor'a vermişsin. Benden niye istiyorsun" diyerek tepki gösterdiği iddia edildi. Yönetim kurulu toplantısında yaşanan gerginliğin üzerine yönetici İsmail Bay'ın istifasının cebinde olduğu ifade edildi. Can Cesur'un da istifa edecek yöneticiler arasında da olduğu da kaydedildi.



33 MİLYON KREDİ ÇEKİLDİ



Kulüp Başkanı Ali Çetin'in kulübe 100 milyon TL'lik temlik koymasının ardından 33 milyon TL de kredi çekildiği ortaya çıktı. Futbol şube sorumlusu Ali Fırat'ın eşinin çalıştığı bir bankadan 15 milyon ve 8 milyon TL olmak üzere toplam 23 milyon TL kredi çekildikten sonra, 10 milyon TL de başka bir bankadan çekilerek, Denizlispor'un daha da borçlandırıldığı öğrenildi.



YERLİ FUTBOLCULAR TFF'YE BAŞVURACAK



Denizlispor'da yabancı futbolculara ödeme yapılmasına karşın, yerli futbolculara para verilmediği öne sürüldü. Geçen sezondan kalan şampiyonluk primi ve alacakları ödenmeyen yerli futbolcuların yönetime kazan kaldırdığı ve devre arasında Futbol Federasyonu'nun yolunu tutacağı belirtildi. Yönetimin kendi arasında alacak, verecek meselesini tartışmasının ardından konunun alacaklı futbolculara da yansıdığı ifade edildi. Bu arada teknik direktör Mehmet Özdilek, ara transferde takviyenin şart olduğunu belirtti. Özdilek, "Milli maçlar arası bize ilaç gibi geldi. Yapacağımız testlerle takımın genel yapısı hakkında daha sağlıklı fikirler edineceğiz ve takım hakkında ona göre sağlıklı kararlar vereceğiz. Buna göre de ara transfer döneminde gidecek ve kalacak oyuncuları belirleyeceğiz. Takviye yapmak zorundayız" dedi.



YEDEK KULÜBESİ KATKI VEREMEDİ



Denizlispor'un yedek kulübesi, teknik direktörlerin beklentilerine ilaç olmadı. 11 haftalık periyotta, Ege ekibinin istifa eden teknik direktörü Yücel İldiz ile takımın başında olan Mehmet Özdilek 12 futbolcuyu oyuna soktu. Ancak 12 isim ne asist ne de skor katkısı koyamadı. Mehmet Akyüz, Kıbong Mbamba, Mustafa Yumlu, Hadı Sacko, Olcay Şahan, Oscar Estupınan, Zeki Yavru, Recep Niyaz, Ismaıl Aıssatı, Sedat Şahintürk, Burak Çalık ve Isaac Sackey'den katkı alınamadı. Geçen yıl şampiyon olan kadroda 32 maç görev alan sol bek Kerem Can Akyüz ile Denizlispor altyapısından yetişen isimler Asım Aksungur, Kadir Kurt, Emre Sağlık ile Murathan Sütçü de Süper Lig'de görev yapamadı.