Fenerbahçe’de yıldız avı başladı

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, yıldız avına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Romanya’dan Puscas ve İsveç’ten Quaison’u transfer için mercek altına aldı

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, yıldız avına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibi, Romanya ile İsveç arasında oynanan 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme maçını yerinde takip etti. Sarı-lacivertliler, ev sahibi Romanya'dan George Puscas, konuk İsveç'ten ise Robin Quaison için teknik heyete rapor hazırlarken ilk görüşün olumlu yönde olduğu öğrenildi. Sezon başında da gündeme gelen Puscas, Championship takımlarından Reading'te forma giyiyor. Kulubüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu, Romanya'nın EURO 2020 Elemeleri'nde attığı 5 golle öne çıkan isimlerden oldu. Mainz'la 2021'e kadar mukavelesi bulunan Quaison, hem en uçta hem de forvet arkasında oynuyor.