Karşıyaka’da stat telaşı

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Yalı’ya yapılacak stadyumla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan güvence aldığını açıkladı.

İzmir'de yapımına ilk olarak başlanan ancak bir türlü tamamlanamayan Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı stadın tamamlanması için yoğun bir mesai harcıyor. Büyükkarcı geçtiğimiz günlerde İzmir'de yapımı devam eden Göztepe ve Alsancak Statlarını inceleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Ak Parti İzmir Milletvekili eski milli futbolcu Alpay Özalan ile bir araya geldi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yalı'ya yapılacak stadyumla ilgili yetkililerden güvence aldığını belirtti. Büyükkarcı, "Yalı'ya yapılacak stat konusunda Bakanımızdan güvenceyi aldık. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

DOSTLUK RÜZGARI

Karşıyaka', sahaları bakımda olduğu için Fethiyespor maçının hazırlıklarını Altay'ın tesislerinde sürdürüyor. İzmir'in iki köklü kulübünün teknik direktörleri Sait Karafırtınılar ve Soner Tolungüç bir araya gelerek birbirlerine başarılar diledi. Bir dönem KSK'de görev yapan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Karşıyaka bizim kardeş kulübümüz. Onları burada ağırladığımız için çok mutluyuz. Soner hocamla eskiye dayanan bir dostluğumuz var. Çok iyi bir çıkış yakaladılar, inşallah hedeflerine ulaşırlar" dedi. Kendilerine kapılarını açan Altay'a çok teşekkürler ettiklerini belirten KSK'nin teknik patronu Soner Tolungüç, "Sait hocam bizi kırmadı ve misafir ettiler. Altay'ın layık olduğu yerlere geleceğine inancımız tam" diye konuştu.