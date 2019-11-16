Menemen’in iki yüzü

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'un oynadığı 11 maçta iki yüzü ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler iç sahada topladığı 4 puanla son sırada, dışarıda ise aldığı 13 puanla zirvede yer almayı başardı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'un oynadığı 11 maçta iki yüzü ortaya çıktı. İzmir ekibi sahasında oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Sarılacivertliler evinde 4 puan toplarken, dış sahada ise ligin tozunu dumanını arttırdı. Ege temsilcisi deplasmanda oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 13 puan topladı. Menemen, topladığı 13 puanla dış saha puan cetvelinde lider durumda bulunuyor.



FİKSTÜRÜ ÇOK ZORLU



Menemen, ilk yarının bitimine 6 maçta hem içeride hem de dışarıda zorlu karşılaşmalar oynayacak. Sarı-lacivertliler, milli aranın ardından Balıkesirspor ile evinde karşılaşacak. Menemen, Boluspor'la deplasmanda oynadıktan sonra sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Adanaspor ile dışarıda karşılaşacak İzmir temsilcisi Bursa'yla ilk yarının son maçında da Altınordu ile kapışacak.



LALECİ: GEVŞEMEK YOK



Menemenspor'da milli maç arasından sonra oynanacak Ekol Göz Balıkesirspor maçının hazırlıkları tüm hızla sürüyor. Ege derbisindeki rakiplerinin Altınordu ile oynadığı son maçı kurmaylarıyla birlikte takip eden teknik direktör Cenk Laleci, "Rakibimizi en iyi şekilde analiz edip sahada olacağız" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ