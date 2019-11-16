Potada müthiş buluşma

ING Basketbol Süper Ligi'nde lider Pınar Karşıyaka, bugün güçlü rakibi Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 17.30'da başlayacak. Dev maçın bilet fiyatları 50 TL olarak belirlendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde lider Pınar Karşıyaka, bugün güçlü rakibi Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 17.30'da başlayacak. Dev maçın bilet fiyatları 50 TL olarak belirlendi. Hafta içinde FIBA Europe Cup'ta konuk ettikleri Spirou'yu 38 sayı farkla mağlup ederek, İzmir'e gelen takımlara, "Burası bizim evimiz ve hiçbir zaman kimse bizi kolay kolay yenemez" mesajı veren Kaf-Kaf'ın bugün 6500 kişilik salonu tamamen doldurması bekleniyor. Başantrenör Sarıca, ligde F.Bahçe ve Beşiktaş derbilerini kazanan G.Saray'ın başarılı sonuçlara imza attığını belirterek, "Umarım Tony Taylor'ın sakatlığı düzelir ve onu da kadroya dahil ederiz. Yine çok güzel bir atmosfer olacaktır, evimizde ailemizin desteğiyle maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.



ÖZGÜR AŞKIYLA



Yönetim 2008'de Banvit deplasmanına giderken yolda cinayete kurban giden Karşıyaka sevdalısı Özgür Soylu'nun 11'inci ölüm yıl dönümünde alınacak her biletin 10 TL'lik kısmını Soylu'nun ailesine, yeğeni Çınar Özgür'ün eğitimi için aktaracak.