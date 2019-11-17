Aslan pençesi

Altay’ın 16 yaşındaki kanat oyuncusu Kazımcan Karataş’a talip çıktı. Süper Lig'de son iki sezonda şampiyonluk yaşayan Galatasaray, genç yıldız için resmi teklifte bulundu

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay'ın 16 yaşındaki kanat oyuncusu Kazımcan Karataş'a Süper Lig'de son 2 yılın şampiyonu Galatasaray talip oldu. Sarı-kırmızılılar, bir süredir takip ettikleri genç forvet için İzmir kulübüne resmi teklifte bulundu. Altay'da A takımla antrenmanlara çıkan ancak U17 Ligi'nde forma giyip bu sezon 12 gol atan genç kramponun bonservis ücreti henüz belirlenmedi.



PAZARLIK YAPILACAK



Kazımcan'ın gelecek sezon 1. Lig'de görev almasını bekleyen yönetim, genç futbolcuyu el üstünde tutuyor. Futbola başladığı Altay'da bu sezon başında 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Kazımcan Karataş, U17 Milli Takımı'nda 3 kez görev aldı. Galatasaray yönetiminin gelecek vadeden yıldız oyuncu için önümüzdeki hafta içinde siyahbeyazlı yöneticilerle bir kez daha masaya oturacağı belirtildi.



TAM BİR GOL MAKİNASI!



Kazımcan Karataş, Altay altyapısında futbola başladı. U14'te 43 maçta 14 gol, U15'te 24 maçta 16 gol, U16'da 13 maçta 3 gol ve U17 Elit Akademi Ligi'nde 28 maçta 23 gol kaydetti. Üç kez U17 Milli Takımı'nda Guatemala, Senegal ve Nijerya maçlarında forma giydi. 16 yaşındaki oyuncunun İzmir ekibiyle 2022 yılına kadar profesyonel sözleşmesi bulunuyor.



LEANDRO KAPPEL VAZGEÇİLMEZ OLDU



Altay'da Leandro Kappel, teknik heyetin vazgeçilmezi oldu. Hollandalı kanat oyuncusu geride kalan 11 maça ilk 11'de başladı. Yıldız oyuncu sahada kaldığı 990 dakika içinde 2 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 golün de asistini yaptı. Altay'da Kappel'in ardından en çok sahada kalan isim ise 988 dakikayla Portekizli forvet Paxiao oldu. Orta saha ve kanatta görev yapan Belaruslu Anton Putsila 11 maçta 957 dakika oynadı. Stoper Gençer 900 dakika, yeni transferlerden Abdülkerim Bardakçı 899, Helder de 866 dakika görev yaptı.