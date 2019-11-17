Beşiktaş’ta hedef Diony

Süper Lig'de ara transfer çalışmalarına erken başlayan Beşiktaş, golcü transferi için yeniden Fransa'ya yöneldi. Siyah-beyazlılar, golcü arayışlarında rotayı sezon başı da istediği St. Etienne forması giyen Lois Diony’ye çevirdi

Süper Lig'de ara transfer çalışmalarına erken başlayan Beşiktaş, golcü transferi için yeniden Fransa'ya yöneldi. Siyah-beyazlılar, sezon başında da talip olduğu St. Etienne'de forma giyen Lois Diony için temaslara başladı. Ocak ayında Başkan Ahmet Nur Çebi, Diony için Fransız ekibinin kapısını çalacak. Görüşmelerini sürdüren yönetim, önemli sinyaller alırken, futbolcunun bu sezon sadece 2 maçta forma giymesi de transfer ihtimalini artırıyor. Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu için kiralama formülü de devreye sokulacak.



10 MILYON EURO



Golcü oyuncu, 2017 yılında Dijon'dan 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında St. Etienne'ye transfer olmuştu.



ALBİAN AJETİ DE LİSTEDE



Ara dönemde mutlaka bir golcü transferi gerçekleştirecek olan Beşiktaş yönetimi, West Ham forması giyen Albian Ajeti'yi de listesinde tutuyor. 22 yaşındaki Kosova asıllı İsviçreli oyuncunun kiralık olarak kadroya katılması hedefleniyor. West Ham'ın da bu sezon çok az şans bulan Ajeti'nin tecrübe kazanması için bu teklife sıcak bakabileceği konuşuluyor.



MERT HAKAN İÇİN YARIŞIYOR



Transferde yerli oyuncuları da mercek altına alan Beşiktaş, Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş için Trabzonspor'la yarış içinde. Bordo-mavili ekibin de listesinde olan futbolcu için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Beşiktaş yönetimi futbolcuyla temaslarını sürdürüyor.