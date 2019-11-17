Fenerbahçe’de yol ayrımı

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Victor Moses yol ayrımına geldi. İngiliz basını, bekleneni veremeyen Victor Moses ile yolların ayrılıp Chelsea’ye yollanacağını iddia etti

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Victor Moses yol ayrımına geldi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'den kiralanan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Victor Moses'ın devre arasında İngiltere'ye dönebileceği iddia edildi.



DEVRE ARASI GİDECEK



İngiliz The Sun'ın haberine göre yaşadığı sakatlık sebebiyle bu sezon yalnızca 4 lig maçında forma giyebilen Nijeryalı futbolcunun kiralık sözleşmesine son verilecek ve devre arasında Chelsea'ye gönderilecek. Chelsea ile 2020-21 sezonuna kadar sözleşmesi olan Moses, sarı-lacivertli formayla görev aldığı 20 resmi maçta 5 kez ağları buldu ve 2 de asist yaptı.



SİMON KJAER FENER'E DOĞRU



Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer yeniden sarı-lacivertli ekibin gündemine geldi. Sevilla, sezon başında Fenerbahçe'nin de istediği Siman Kjaer'i Atalanta'ya kiralamayı tercih etmişti. Ancak Danimarkalı yıldız, burada umduğu forma şansını bulamadı. Kjaer'in, geçtiğimiz hafta İtalya'ya giden Volkan Demirel ile yaptığı görüşmede, Fenerbahçe'ye gelmek için yeşil ışık yaktığı belirtildi.