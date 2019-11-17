  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Fenerbahçe’de yol ayrımı

’de yol ayrımı

Fenerbahçe’de yol ayrımı
Giriş Tarihi: 17.11.2019

'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen yol ayrımına geldi. İngiliz basını, bekleneni veremeyen Victor Moses ile yolların ayrılıp ’ye yollanacağını iddia etti

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Victor Moses yol ayrımına geldi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'den kiralanan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Victor Moses'ın devre arasında İngiltere'ye dönebileceği iddia edildi.

DEVRE ARASI GİDECEK

İngiliz The Sun'ın haberine göre yaşadığı sakatlık sebebiyle bu sezon yalnızca 4 lig maçında forma giyebilen Nijeryalı futbolcunun kiralık sözleşmesine son verilecek ve devre arasında Chelsea'ye gönderilecek. Chelsea ile 2020-21 sezonuna kadar sözleşmesi olan Moses, sarı-lacivertli formayla görev aldığı 20 resmi maçta 5 kez ağları buldu ve 2 de asist yaptı.

SİMON KJAER FENER'E DOĞRU

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer yeniden sarı-lacivertli ekibin gündemine geldi. Sevilla, sezon başında Fenerbahçe'nin de istediği Siman Kjaer'i Atalanta'ya kiralamayı tercih etmişti. Ancak Danimarkalı yıldız, burada umduğu forma şansını bulamadı. Kjaer'in, geçtiğimiz hafta İtalya'ya giden Volkan Demirel ile yaptığı görüşmede, Fenerbahçe'ye gelmek için yeşil ışık yaktığı belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe’de yol ayrımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN