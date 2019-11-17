Galatasaray’da Falcao şoku

Galatasaray’ın sakatlığı bulunan yıldızı Falcao’nun tedavisi için yeniden İspanya’ya gideceğini açıklaması şok yarattı

Süper Lig'de sezon öncesi Monaco'dan büyük bir sükse yaparak Radamel Falcao'yu transfer eden ancak hayal kırıklığına uğrayan Galatasaray, yıldız oyuncudan gelen sakatlık haberiyle bir kez daha yıkıldı. Bir süredir sakat olan Madrid'de tedavi olduktan sonra İstanbul'a yeni dönen Falcao'nun yeniden İspanya'ya gideceği açıklandı. Kulüp resmi internet sitesinden Falcao'nun son durumu ile ilgili açıklama yapılırken, futbolcunun Salı günü İspanya'ya gidip bir haftalık sürecin ardından tedavisine kulüpte devam edileceği ifadeleri yer aldı.



HAYAL KIRIKLIĞI VAR



Falcao transferiyle büyük bir beklenti içine giren taraftarlar, bu açıklama sonrası iyileşme sürecinin uzaması üzerine büyük bir şok yaşadı.



GALATASARAY FARKLI KAZANDI



Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray dün 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı. Milli takım kamplarında bulunan ve sakat oyunculardan yoksun olarak İstanbul ekibinin karşısına çıkan Cim-Bom'un gollerini Jimmy Durmaz, Selçuk İnan, Emre Mor ve Adem Büyük kaydetti. Önümüzdeki hafta ligde oynayacağı Başakşehir maçı öncesi moral depolayan sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Andone, Falcao, Şener ve Belhanda'nın tedavisi sürüyor