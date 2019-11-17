Nefesler tutuldu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta bugün Ege derbisinde İzmir Atatürk Stadı'nda şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka ve Fethiyespor kozlarını paylaşacak. Saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Necati Selçuk Şahin yönetecek.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta bugün Ege derbisinde İzmir Atatürk Stadı'nda şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka ve Fethiyespor kozlarını paylaşacak. Saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Necati Selçuk Şahin yönetecek. KSK'de maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. İç sahada teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde 4'de 4 yapmayı başaran Karşıyaka, Fethiyespor engelini de kayıpsız geçerek iç sahadaki çıkışını sürdürmek istiyor. İzmir ekibi bugün kazanırsa bu sezon ilk kez üç maç üst üste kazanmış olacak. Fethiye de deplasmanda kazanıp zirve yarışında yoluna yara almadan devam etmenin planlarını yapıyor.



DOKUZ MAÇTIR YENİLMİYOR



LIGDE 9 maçtır yenilmeyen lacivert- beyazlı ekipte cezalı Anıl, Cemal ve sakat Erdi Bakırcı bugün derbide forma giyemeyecek. Zorlu karşılaşmanın biletleri tam 20 TL, öğrenci 10 TL'den satışa çıktı.