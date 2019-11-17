Pınar Karşıyaka şov yaptı

Maçın başından sonuna dek üstün bir oyun sergileyen yeşil-kırmızılı ekip 29 sayılık farklı bir galibiyet elde ederken Yunus Emre 16, M’baye 15 sayıyla oynadı

ING Basketbol Süper Lig'de geçen hafta Bahçeşehir Koleji'ne yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini alan Pınar Karşıyaka dün Galatasaray önünde şov yaptı ve kendine geldi: 84-55.Yeşil-kırmızılılar maça hızlı başladı.



SAVUNMA FARKI



Karşıyaka yaptığı başarılı savunma ve M'Baye ile bulduğu sayılarla ilk periyodu 28-14 önde geçti. İkinci çeyrekte konuk ekip bulduğu sayılarla maça ortak olmak istedi. Ancak Üstünlüğünü bırakmayan yeşil-kırmızılılar soyunma odasına 42-26'lık skorla üstün giden taraf oldu. 3. periyoda harika bir başlangıç yapan Kaf-Kaf 25. dakikaya da 53-31 önde girdi.



TARAFTAR DA COŞTU



Başarılı bir savunma ve Yunus Emre'nin üst üste bulduğu dış şutlarla Pınar Karşıyaka son çeyreğe 60-36'lık üstünlükle girdi. Son bölümde taraftarıyla bütünleşen ve rakibine hiç şans tanımayan Pınar Karşıyaka bu karşılaşmayı 84-55 kazanmasını bildi.



ÖZGÜR SOYLU UNUTULMADI



Pınar KSK'nin 2008'de Banvit deplasmanında giderken Balıkesir'de çıkan olaylar yüzünden vefat eden Karşıyaka taraftarı Özgür Soylu ölümünün 11. Yıl dönümünde tribünler tarafından unutulmadı. Tribünde, "Bir sonbahar akşamında karardı bize dünya" yazılı pankart açıldı. KSK yönetimi, G.Saray maçını bilet fiyatını 50 TL olarak belirledi. Tam biletlerin 10 lirasını Soylu'nun ailesine verme kararı alındı. Yeşil-kırmızılılar salonu doldururken takımlarını maç boyunca büyük coşkuyla destekledi. İki kulüp arasındaki anlaşma gereğe konuk ekip taraftarı maça alınmadı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ