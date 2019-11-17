Sıra geldi zirveye

EURO 2020 vizesi alan Millilerimiz, bugün Andorra’yı mağlup edip grubu lider bitirmeyi hedefliyor. Ulusal Stadyum’da saat 22.45’te başlayacak karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek

H Grubu'nda İzlanda ile golsüz berabere kalarak 2020 Avrupa Şampiyonası vizesi alan A Milli Takımımız gruptaki son maçında bugün deplasmanda Andorra ile karşılaşacak ve sahaya liderlik parolasıyla çıkacak. Ulusal Stadyum'da oynanacak bu mücadele saat 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak. Ay-yıldızlı ekibimiz grup liderliği için Andorra maçını kazanarak, Fransa'nın deplasmanda Arnavutluk karşısında puan kaybını bekleyecek. Son maçlar öncesinde 22 puanlı Fransa'nın 2 puan gerisinde yer alan ay-yıldızlı ekip, ikili averajda önde olduğu Fransa'nın Arnavutluk deplasmanında herhangi bir puan kaybı durumunda grubunu lider olarak tamamlama planları yapıyor. Türkiye'nin yer aldığı grupta bugün aynı saatte Arnavutluk-Fransa ve Moldovaİzlanda maçları da oynanacak.



ŞENOL GÜNEŞ 62. MAÇINDA



Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra ile bugün oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 62. karşılaşmasına çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 43'ü resmi, 18'i özel 61 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 61 maçta, 31 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 92 gol attı, kalesinde 54 gole engel olamadı. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 43 resmi maçın 26'sını kazandı, 8'ini yitirdi, 9'unda ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 77 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 33 gol gördü.



LİDER OLURSAK İKİNCİ TORBA GELEBİLİR



Türkiye grubunu, şu anki konumu olan ikinci sırada tamamlaması durumunda büyük ihtimalle üçüncü torbada olacak. Türkiye'nin grubu birinci tamamlaması durumundaysa gideceği torbanın 2 numaralı torba olma ihtimali yüksek. İngiltere, Ukrayna, İspanya, Belçika, İtalya şimdiden en iyi beş birinci olarak Türkiye'den fazla puanlı bitirmeyi garantilemiş durumda. Birinci torba için son kontenjan olan altıncı en iyi puanlı olmak içinse Türkiye, bir çok takımın birden puan kaybetmesi gereken bir ihtimali bekler olacak.



9 İSİM KADRODA YOK



A Milli Takım'da, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarılırken bu isimlerin yerine Ümit Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür kadroya alındı.

ANDORRA'DAN GOL YEMEDİK



A Milli Takımımız Andorra ile bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda ayyıldızlı ekbimiz rakibini 3 kez mağlup etti. İki takım arasında son olarak H Grubu'nda 7 Eylül'de oynanan müsabakayı Türkiye 1-0 kazandı. Ay-yıldızlılar, geride kalan maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde hiç gol görmedi.



MİLLİLERİN 578. MAÇI



Ay-yıldızlılar, Andorra karşılaşması ile birlikte 578. kez sahaya çıkacak. Milliler, 96 yıllık tarihinde 306'ı resmi, 271'i özel 577 maçta, 1'i hükmen olmak üzere 220 galibiyet alırken, 222 kez rakiplerine mağlup oldu. 135 mücadelede ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda 761 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 823 gole engel olmadı.



YILDIZLARA TEKLİF YAĞIYOR



A Milli Takımımızın kadrosunda yer alan yıldızlara Avrupa devlerinden teklif yağıyor. İzlanda ile golsüz berabere kalarak 1 hafta kala Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı eden ekibimizin savunma hattında yer alan isimlerden Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü için birçok kulübün sıraya girdiği öğrenilirken devre arası veya sezon sonunda transfer bombaları patlayabilir. Özellikle İngiltere Premier Lig'de Leicester City'nin banko isimlerinden biri haline gelen Çağlar Söyüncü ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken genç stopere Manchester City ve Arsenal kulüplerinin kanca attığı biliniyor. Çağlar dışında Juventus'ta forma giyen Merih Demiral da İtalyan devi Milan'ın takibinde.

Milan aynı zamanda Lille'de görev yapan Zeki Çelik ile de yakından ilgileniyor. İtalya'da Roma'da oynayan Cengiz'i B.Münih markajına alırken F.Düsseldorf'un stoperi Kaan Ayhan'ı Lazio, Trabzon'un file bekçisi Uğurcan'ı da Liverpool istiyor.