Bal-Kes’ten dev hamle

Kulübün geleceği konusunda girişimlerine devam eden başkan Kadir Dağlı, kente çağrı yaptı. Dağlı, “Kurtuluşumuz benzinlik projesi. Bu çözülebilirse kulübün geleceğini kurtarırız” dedi

TFF 1. Lig'de teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde mucizevi bir başarı yakalayan Ekol Göz Balıkesirspor'da, maddi kriz tavan yaparken, başkan Kadir Dağlı, kente çağrıda bulundu. Dağlı, "Aralık ayı bizim için geçiş süreci olacak. Ya iyi olacağız ya kötü. Sonucuna malesef hepimiz katlanacağız. Tam birlik olma zamanı. Başka Balıkesirspor yok. Gücümüz yetene kadar ben, teknik direktör ve futbolcularımızla mücadele edeceğiz. Kulübün şu anda tek kurtuluşu benzinlik projemiz. Balıkesirspora verilecek bir arazi var. Bu arazide şubat ayına kadar bir benzin firmasıyla anlaşıp kulübü kurtarmaya çalışacağız. Destek yoksa elimizden fazla bir şey gelmez" diye konuştu.

'BİR KURUŞ DESTEK YOK'

Dağlı, şöyle devam etti: "Ben maddiyata bağlı çalışmam. Ancak futbolcular normaldir maddiyata göre çalışır. O hafta ödeme almadığında motivasyonu düşer. Açık söylüyeyim bana göre futbolcular Altınordu maçında bize ve şehre mesaj verdi. Balıkesirspor şuan TTF'den 1 lira almıyor. Siyasetçilerden 1 lira destek yok. Mustafa Akar'a 14.5 milyon lira borcumuz var. Gönderdiği hacizlerden şuana kadar aldığı para 1 milyon lira. Futbolcularımıza 1 milyon liraya yakın prim borcumuz vardı. 400 bin liralık kısmını ödeyebildik. Takım bu kadar iyi giderken işadamları, şehrin ileri gelenleri bu takıma destek olmak için neyi bekliyor? 10 TL karşılığında SMS kampanyası düzenledik. Buna da haciz getirildi. Elimiz ayağımız da malesef bağlandı."



ÜMİT YÖNEY