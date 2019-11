Fener’de İrfan Can sesleri

Sarı-lacivertliler Başakşehir forması giyen 26 yaşındaki milli futbolcunun peşinde

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, müthiş bir transfer bombası patlatmak için düğmeye bastı. Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler Medipol Başakşehir'in ve Milli Takım'ın başarılı oyuncusu İrfan Can Kahveci için temaslarını sıklaştırma kararı aldı. 24 yaşındaki oyuncunun 2024 yılına kadar sözleşmesi sürerken Kanarya'nın Başakşehir yetkilileri ile bonservis pazarlığına devre arasında başlayacağı öne sürüldü.



EDİN VİSCA GÜNDEMDE

Kanarya'nın aynı takımdan Edin Visca'yı da istediği bilinirken İrfan Can isminin daha fazla ön plana çıktığı gelen haberler arasında. Bu arada Vedat Muriç'e alternatif arayan Fenerbahçe'de scoutlar geçen akşam İsveç'in Romanya'yı deplasmanda 2-0 yendiği maçı takip etti. İsveç'in maçtaki ikinci golünü atan Mainz'in golcüsü Robin Quaison tam not alırken 26 yaşında oyuncu da devre arası F.Bahçe formasını giyebilir.



EMRE, MALATYA MAÇINDA SAHADA

Fenerbahçe'den Milli Takım'a sakat giden ve forma giyemeden geri dönen Emre Belözoğlu'nun durumu netleşti. Kasımpaşa ve milli maçlarda sahaya çıkamayan Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor karşısında sarı lacivertli formaya kavuşacak. Fenerbahçe sağlık ekibi, milli takım dönüşü Samandıra Tesisleri'nde idmanlara devam eden Emre Belözoğlu'nun sakatlığında ciddi oranda iyileşme tespit etti. Tecrübeli oyuncu bu sezon sarı lacivertli formayla çıktığı 9 lig maçında 1 gol ve 3 asist kaydetti.