Fener’in milli gururu

Süper Lig ekiplerinden milli takımlara 65 oyuncu giderken, 9 futbolcusu ulusal takımlarda oynayan F.Bahçe başı çekti

AVRUPA kıtasında 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Afrika'da ise 2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri ve Asya'da ise 2022 Dünya Kupası Elemeleri devam ederken, Süper Lig ekipleri tam 65 futbolcuyu A Milli Takım seviyesinde milli takımlarına gönderdi. Süper Lig'in dört büyük takımı ele alındığında milli takımlara en çok oyuncu gönderen ekip olarak ise Fenerbahçe dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekip, tam olarak 9 oyuncusunu milli takım kamplarına yollamayı başardı.

GALATASARAY 7 oyuncu ile ikinci sırada yer alırken Beşiktaş 5 oyuncuyla sarıkırmızılı ekibi takip etti. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor ise 3 oyuncuda kaldı.

A MİLLİ'DE 5 OYUNCU

FENERBAHÇE, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Altay, Ozan ve Hasan Ali Kaldırım'ı A Milli Takım'a, Gary Rodrigues'i Yeşil Burun Adaları, Zanka'yı Danimarka, Zajc'ı Slovenya ve Isla'yı da Şili Milli Takımı'na yolladı.