Kartal’da Oğuzhan Rusya yolcusu

Beşiktaş’ta beklentileri karşılayamayan oyuncuya Rus ekibi Krasnodar talip oldu, Ocak ayında ayrılık gündemde

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Oğuzhan'a Rusya'dan sürpriz talip çıktı. Bu sezon performansıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Oğuzhan Özyakup, Rus ekibi Krasnodar'ın radarına girdi.

TEKLİF YAKINDA

Yıldız ismi bir süredir radarına alan Krasnodar'ın bu transfer için çok istekli olduğu öğrenilirken önümüzdeki günlerde resmi teklifin yapılması bekleniyor. Beşiktaş'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan ve kulüpten yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Oğuzhan'ın gidişiyle mali bütçede oluşacak artı nedeniyle yönetimin ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

YOLCU GİBİ

Sık sık taraftarların tepkisine maruz kalan Oğuzhan'ın da ayrılmayı kafasına koyduğu ve Krasnodar'ın teklifini değerlendirmek istediği öğrenildi.