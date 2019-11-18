Kasaba’da operasyon

3. Lig 2. Grup’ta Derince Belediye, Ofspor ve Büyükçekmece Tepecikspor yenilgileriyle zirve yolunda yara alan Turgutluspor’da, yönetim teknik patron Cüneyt Biçer’le yollarını ayırıyor

3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor'da operasyon için düğmeye basıldı. Sezona 3'te 3 yaparak başlayan, 9 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan ve liderlik koltuğuna kadar yükselen Kasaba'da, son 3 haftada alınan mağlubiyetler teknik patron Cüneyt Biçer'in ipini çekti. Önce deplasmanda Derince Belediyespor'a 1-0 mağlup olan, ardından sahasında Ofspor'a 3-2'lik skorla çarpılan ve hayal kırıklığı yaşatan kırmızısiyahlılarda, son olarak İstanbul'da alınan Büyükçekmece Tepecikspor yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. Üç haftada sıfır çeken ve şampiyonluk yarışında tökezleyen Turgutlu'da, yönetim teknik direktör Biçer'le yollarını ayırma kararı aldı.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

TURGUTLUSPOR'UN arka arkaya aldığı mağlubiyetler kırmızı-siyahlı taraftarları da çileden çıkardı. Sosyal medyada yönetim ve teknik heyete ateş püsküren kırmızı- siyahlı taraftarlar, teknik direktör Cüneyt Biçer'i eleştiri oklarının hedefi haline getirdi. İstanbul dönüşü acilen toplanan yönetimin, teknik direktör Cüneyt Biçer ve ekibiyle yola devam etmeme kararı aldığı, yeni teknik direktör arayışlarının başladığı öğrenildi. Turgutluspor, ilk devrenin kalan son 4 haftada Kozanspor FK, Karşıyaka (D), Erbaaspor ve 1877 Alemdağ (D) ile karşı karşıya gelecek. Başkan Hüseyin Güleç'in, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'la görüştüğü ve bu kararı aldığı öğrenildi.



İLKER UYAR