Muğla yüksek uçuyor

3. Lig 3. Grup’ta Modafen ve Halide Edip Adıvar’ın ardından Yeşilyurt’u da yenip çıkışa geçti

3. Lig 3. Grup'ta Modafen ve Halide Edip Adıvar'ı yenerek çıkışa geçen Muğlaspor, evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 1-0 mağlup etti, üst üste üçüncü galibiyetini aldı Play-Off için ümitlendi. 14. dakikada konuk takımda Furkan'ın ceza sahası içinden plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı. 15'te Güray solan ortaladı, Murat Can'a çarpan top auta çıktı. 22de Malatya atağında İbrahim'in sağdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden dışarı gitti. 32'de Muğla atağında Batuhan'dan kaptığı topla ceza alanına giren Alpay'ın şutunda kaleci Yunus topu kornere çeldi. İld devre golsüz kapandı.

TEK GOL MURAT CAN'DAN

51. dakikada Yeşilyurt Belediyespor'dan Halil, Anıl'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 52'de Muğlaspor golü buldu. Bu dakikada Batuhan'ın sağdan ortasında Murat Can'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 70'te Muğlasporlu Murat Can'ın kafa vuruşunda kaleci Emrah topu mükemmel çıkardı. Muğlaspor maçtan 1-0 üstünlükle ayrıldı. Bu sonuçla 18 puana ulaşan Muğlaspor, 5. sıradaki Pazarspor ile aradaki puan farkını bire indirdi.

ADEM ÜLKER