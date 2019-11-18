Salihli çarpıldı

8. Grup’ta 5 haftadır galibiyete hasret kalan yeşil-beyazlılar evinde öne geçtiği karşılaşmada Aydın Yıldızspor’a yenildi

BAL 8. Grup'ta 5 haftadır galibiyetle tanışamayan Salihli Belediyespor, 1-0 öne geçtiği maçta Aydın temsilcisi Yıldızspor'a 2-1 yenildi. 3. dakikada Salihli'de orta sahada topu kapan Rıza uzaktan sert vurdu, top kaleci Kaan'da kaldı. 7'de kornerden gelen topa Mert yükseldi, topu kaleci Gökhan son anda çeldi. 13'te Arda serbest vuruş kullandı, topa yükselen Feyyaz'ın vuruşunu kaleci Kaan çıkardı. 20'de Salihli atağında Berkay uzaktan sert vurdu kaleciden dönen topu Bartu tamamladı: 1-0. 35'te Doğukan'ın kullandığı serbest vuruşta top farklı şekilde auta çıktı. 42'de Nizamettin'in ceza sahasına ortasında Ali düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşurdu: 1-1. Devre 1-1 sona ererken, 70'te Ali, ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla kaleci Gökhan'ı avladı, skoru belirledi: 1-2.

EMRE SAÇLI