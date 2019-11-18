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yıkıldı

Somaspor yıkıldı
Giriş Tarihi: 18.11.2019

3. 3. ’ta 3’te 3 yaparak 2. sıraya kadar çıkan siyah-beyazlılar, evinde ’a mağlup olarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı, 4.’lüğe geriledi

3. Lig 3. Grup'ta zirve yarışı veren Somaspor, evinde Pazarspor'a 3-2 yenildi, üç maçlık galibiyet serisi bozuldu. 6. dakikada gelişen Pazarspor atağında Oğuzhan ceza yayı üzerinden sert vurdu, konuk takım 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. 45'te Oğuzhan farkı ikiye çıkardı: 0-2. 58'de Somaspor, Onur'un attığı golle durumu 2-1'e getirdi. 90+4. dakikada Mithat, Soma'nın umutlarını yıktı: 1-3. 90+6. dakikada perdeyi Muhsin kapattı, Somaspor 3-2 mağlup olarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Ev sahibi ekip üst üste 3 maç kazandıktan sonra sahadan eli boş ayrılıp 25 puanda kaldı ve 4. sıraya geriledi.
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