Akigo’da Altıparmak en zor maça çıkacak

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, pazar günü iç sahada oynayacakları Altay maçında farklı duygular yaşayacak.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, pazar günü iç sahada oynayacakları Altay maçında farklı duygular yaşayacak. 1. Lig'de 2010-11 sezonunun son 4 haftasında görev aldığı Altay'da küme düşme acısı yaşayan, bir sonraki sezon 2. Lig'de ilk 11 haftada siyah-beyazlı takımı çalıştıran Mehmet Altıparmak, bu kez eski kulübüne karşı galibiyet arayacak. Ligde son olarak yine eski takımlarından şampiyonluk yaşadığı Erzurumspor karşısında 1 puanla yetinen Mehmet Altıparmak, bu kez sahadan 3 puanla ayrılmak için takımını yönetecek.