Altay’ın fırsat haftası

Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, deplasmanda oynayacakları Akhisarspor maçının yeniden çıkış yakalamak için ciddi bir fırsat olduğunu söyledi. İzmir ekibi deplasmanda Akhisarspor’u yenip kendileri gibi zirve mücadelesi veren rakiplerin puan kaybını bekleyecek

Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, deplasmanda oynayacakları Akhisarspor maçının yeniden çıkış yakalamak için ciddi bir fırsat olduğunu söyledi. Kendileri gibi zirve mücadelesi veren Karagümrük ile Ümraniye'nin birbirleriyle karşılaşacağını, Balıkesirspor'un Menemen'de kritik maçlara çıkacağını ve Hatayspor'un da ligin sürpriz ekiplerinden İstanbulspor önünde sınav vereceğini hatırlatan Karafırtınalar, "Rakiplerin puan kaybı halinde bu maçı kazanırsak haftayı üst sıralarda tamamlayabiliriz. Sadece 1 galibiyete ihtiyacımız var" dedi.



AKHİSAR DA ÇOK SIKINTILI



Akhisar'ın iyi bir takım olduğunu söyleyen Karafırtınalar, "Geçen sezon Süper Lig'den düşen rakibimiz ligin favori ekiplerinden biri. Onlar da kazanmakta zorlanıyorlar, rakibin de sıkıntıları var. Denk güçlerin maçı olacak ama biz kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.