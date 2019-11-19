Fener’de Muriç kalıyor

Fenerbahçe'de gösterdiği performanslara Avrupa'nın dev takımlarının dikkatini çeken Vedat Muriç ile ilgili karar verildi. Napoli ve Tottenham’ın istediği yıldız oyuncuya şu an için vize çıkmadı

Fenerbahçe'de gösterdiği performanslara Avrupa'nın dev takımlarının dikkatini çeken Vedat Muriç ile ilgili karar verildi. Çaykur Rize'den 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Kosovalı golcüyü İtalyan ekibi Napoli ile İngiliz devi Tottenham isterken, sarı-lacivertlilerin özellikle devre arasında tecrübeli futbolcuyu satmayacağı ifade edildi.



ANCAK SEZON SONU



Sarı-lacivertlilerin, bu sezon başında Eljif Elmas'ı Napoli'ye 17.5 milyon Euro'ya satarak transfer bütçesini oluşturmasının ardından yönetim, yeni sezon öncesi bu kez Muriç'i satarak transfer bütçesini oluşturmayı planladığı öğrenildi. Yönetimin 20 milyon Euro isteyeceği belirtildi.



OZAN'DAN AYRILIK KARARI



F.Bahçe'de oynadığı futbolla teknik heyetin ve taraftarın büyük beğenisini kazanan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar verdi. Ozan Tufan'ın İngiliz ekibi Crystal Palace ile görüştüğü iddia edildi. Ozan Tufan, bu sezon İstanbul ekibi Fenerbahçe ile tamamı ilk 11 olmak üzere 11 maçta forma giydi.