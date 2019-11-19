Final yakışır sana

A Milli Takımın başına teknik direktör Şenol Güneş’in geçmesiyle birlikte büyük çıkışa geçen milliler, üçüncü olduğumuz 2002 Dünya Kupası’ndaki ruhu yakaladı. Şenol Güneş, Londra’da final oynamak istediklerini söyledi

A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 yenerken, milliler yeni bir tarih yazdı. Milliler oynadığı 10 maçta aldığı 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ve topladığı 23 puanla grubu 2. sırada tamamlayıp, turnuvaya katılma hakkını elde ederken, teknik direktör Şenol Güneş de hedef büyüttü. 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında 12 ülkede 24 takımın mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası'nda tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, iddialı açıklamalarda bulunarak ay-yıldızlı takımın hedefinin Londra'da final oynamak olduğunu söyledi. Şenol Güneş'in öğrencileri gösterdikleri performansla 2002'deki Dünya Kupası'ndaki ruhu da yakaladı. O yıl, 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 2,13 ortalama yakalayan milliler, Güneş ile katıldıkları şampiyonayı da 3. sırada tamamladı.



RAKAMLARDA ZİRVEDE



Milliler, Dünya Kupası'nda 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederken 1.86'lık puan ortalaması kaydetti. Türkiye, hem Dünya Kupası hem de Avrupa Şampiyonası elemeleri baz alındığında, en yüksek puan ortalamalarından birini yine Şenol Güneş ile yakaladı.



GÜNEŞ FARK YARATTI



A Milli Takım, teknik direktör Şenol Güneş ile başarıdan başarıya koştu. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 elemelerinde 2,30 puan ortalamasına ulaşırken tarihinin en yüksek ikinci ortalamasına ulaştı. Güneş, EURO 2008 sonrası yaşadığı ciddi düşüşü de durdurmuş oldu. A Milli Takım, son 5 eleme grubunda 2,00 puan ortalamasının altında kalmış ve 1,50 ile 1,80 puan ortalamaları arasında değişen değerlere ulaşmıştı. Bu dönemde A Milli Takım sadece en iyi 3. takım kontenjanı ile EURO 2016 elemelerinden çıkıp finallere katılmıştı. Milliler, EURO 2020 elemelerinde 10 maç sonunda kalesinde sadece 3 gol gördü ve 0,30 gol yeme ortalaması ile eleme grupları tarihinde en iyi savunma performansını gösterdi.

Milli Takım, 1974 Dünya Kupası elemelerinde 6 maçta 3 gol yemiş ve 0,50 ortalama yakalamış ayrıca Euro 2004 elemelerinde 8 maçta 5 gol yemiş ve 0,63 ortalamaya sahip olmuştu.



ENES ÜNAL'A BÜYÜK ÖVGÜ



EURO 2020'ye katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımımız, elemelerdeki son maçında Andorra'yı 2-0 yenerken, maçın ilk 21 dakikasında 2 gol birden atan Enes Ünal sosyal medyada gündem yarattı. Taraftarlar genç yıldız oyuncu için sosyal medyadan "Burak Yılmaz yaşlandı, yaşasın Enes", "Komple bir golcü" gibi övgü dolu paylaşımlarda bulundu.



94 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI



Oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 20 puan toplayan millilerin galibiyet sayısı 15 Mayıs 1925 senesinden sonra ilk kez mağlubiyet sayısının önüne geçti. Andorra'yı 2-0 yenen ve gruptaki galibiyet sayısını 6'ya yükselten milliler, toplamda 122 galibiyet sayısına ulaşarak 94 yıl sonra mağlubiyet sayısını (121) geride bıraktı.



EN YÜKSEK GOL AVERAJI



A Milli Takım, Euro 2020 elemelerinde grubunu 18 gol atıp kalesinde 3 gol görerek tamamladı ve +15 gol averajı yakaladı. Bu performans A Milli Takım tarihinin tüm eleme grupları bazında en yüksek gol averajı oldu. Türkiye daha önce Euro 2008 elemelerinde ve 2006 Dünya Kupası elemelerinde +14 gol averajı ile grubunu bitirmişti.



İÇ SAHADA MÜTHİŞTİK



Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nde iç saha maçlarını gol yemeden tamamlayan ilk takım oldu. İç sahadaki 5 maçında kalesinde gol görmeyen ay-yıldızlı ekip, önemli bir istatistiğe imza attı. Toplam 10 gruptan oluşan EURO 2020 Elemeleri'nde sahasında 4 maç oynayan Polonya da henüz taraftarı önünde gol yemedi. G Grubu'ndaki Polonya, bugün sahasındaki son maçında Slovenya'ya karşı kalesini gole kapatırsa, Türkiye'nin ardından taraftarı önünde gol yemeden grup maçlarını tamamlayan ikinci ekip olacak.



RAKİBE GEÇİT YOK!



Avrupa liglerinde oynayan genç savunma oyuncularıyla dikkat çeken A Milli Takım, grup maçlarında da defansında çok başarılı bir performans ortaya koydu. Türkiye, oynadığı 10 maçta yalnızca 3 gol yedi. Bu gollerin 2'sini İzlanda deplasmanında kalesinde gören ay-yıldızlı ekip, 1 golü de Fransa deplasmanında kalesinde gördü.



ANDORRA'DA İLKLER YAŞANDI



Milli Futbol Takımı'nın, deplasmanda Andorra'yı 2-0 yendiği karşılaşmada birçok ilk yaşandı. Genç futbolcular, Ozan Kabak, Ahmed Kutucu ve Mert Çetin, ay-yıldızlı formayı ilk kez bu maçta giydi. Kaleci Uğurcan Çakır ile Nazım Sangare ise ilk kez bir resmi maçta ayyıldızlı forma ile mücadele etti.



HEYECAN DORUKTA



EURO 2020 eleme grubu son hafta maçında Andorra'yı Enes Ünal'ın golleriyle 2-0 yenen A Milli Takımımız, kura çekimini beklemeye başladı. Ay-yıldızlılar formata göre, ikinci torbada en iyi puana sahip olan iki grup 2.'si bulunacak. Milli Takım, en iyi puanlı ikinciler arasında yer almadığı için kura çekiminde 3. torbada yer alacak. Kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 18.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak. Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, Rusya, İsveç, Ukrayna ve Portekiz yer alıyor.



12 ÜLKEDE YAPILACAK



Avrupa Futbol Şampiyonası bu yaz İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere ve Romanya'da yapılacak. Yarı final ve final maçı ise İngiltere'de oynanacak.