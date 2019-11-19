Galatasaray atakta

Falcao ile Andone’nin sakatlıklarının sürmesi üzerine golcü arayışlarına başlayan sarı-kırmızılı yönetim, Rostov’da oynayan Shomurodov’un peşine düştü.

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, devre arasında forvete takviye yapmak için harekete geçti. Dünyaca ünlü golcüsü Falcao ile Andone'nin sakatlıklarının devam etmesi üzerine sarı-kırmızılılar yüzünü Rusya'ya çevirdi. İstanbul temsilcisi, Rostov forması giyen Özbekistanlı golcü Eldor Shomurodov'u transfer etmek için çalışmalara başladı.



BONSERVİSİ 1 MİLYON EURO



Özbek basını Eldor Shomurodov'un, Ocak ayında Galatasaray'a transfer olacağını iddia etti. Özbekistan'da çıkan haberlerde 24 yaşındaki oyuncunun İstanbul'da yaşama hayaline çok yakın olduğunu gündeme getirdi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Eldor Shomurodov için Rus ekibinin 1 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.



ONYEKURU'NUN TERCİHİ CİM-BOM



Sarı-kırmızılı yönetim, eski oyuncusu Onyekuru'yu 1.5 yıllığına kiralamak için Monaco'yla bir görüşme yaptı. Fransız temsilcisi 2.5 milyon Euro istedi. Onyekuru'ya CSKA Moskova ve Lokomotiv Moskova'nın da talip olduğu belirtildi. Fransız ekibinde 4 maçta forma giyebilen yıldız futbolcunun menajeri William D'avila'ya Galatasaray'a gitmek istediğini söylediği açıklandı.