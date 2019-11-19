  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Galatasaray atakta

atakta

Galatasaray atakta
Giriş Tarihi: 19.11.2019

Falcao ile Andone’nin sakatlıklarının sürmesi üzerine golcü arayışlarına başlayan sarı-kırmızılı yönetim, ’da oynayan Shomurodov’un peşine düştü.

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, devre arasında forvete takviye yapmak için harekete geçti. Dünyaca ünlü golcüsü Falcao ile Andone'nin sakatlıklarının devam etmesi üzerine sarı-kırmızılılar yüzünü Rusya'ya çevirdi. İstanbul temsilcisi, Rostov forması giyen Özbekistanlı golcü Eldor Shomurodov'u transfer etmek için çalışmalara başladı.

BONSERVİSİ 1 MİLYON EURO

Özbek basını Eldor Shomurodov'un, Ocak ayında Galatasaray'a transfer olacağını iddia etti. Özbekistan'da çıkan haberlerde 24 yaşındaki oyuncunun İstanbul'da yaşama hayaline çok yakın olduğunu gündeme getirdi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Eldor Shomurodov için Rus ekibinin 1 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

ONYEKURU'NUN TERCİHİ CİM-BOM

Sarı-kırmızılı yönetim, eski oyuncusu Onyekuru'yu 1.5 yıllığına kiralamak için Monaco'yla bir görüşme yaptı. Fransız temsilcisi 2.5 milyon Euro istedi. Onyekuru'ya CSKA Moskova ve Lokomotiv Moskova'nın da talip olduğu belirtildi. Fransız ekibinde 4 maçta forma giyebilen yıldız futbolcunun menajeri William D'avila'ya Galatasaray'a gitmek istediğini söylediği açıklandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray atakta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN